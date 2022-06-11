Премьер Грузии пообещал "сказать все", если ЕС откажет Тбилиси

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна ждет "справедливого решения" в ответ на заявку Грузии в ЕС и призвал дождаться окончательного ответа Брюсселя, сообщает Новости-Грузия.

"Мы являемся одной из самых цивилизованных наций….мы не попрошайничаем" , — сказал Гарибашвили, отметив, что Грузия не требует ничего незаслуженного.

По его словам, заключение от Еврокомиссии ожидается 17 июня, а окончательное решение Евросоюза — 22-23 июня.

"Если решение будет несправедливым, я оставляю за собой право "поднять завесу" и сказать все" , — заявил Гарибашвили, не уточнив при этом, что конкретно он имеет в виду.

Премьер также отметил, что статус кандидата «имеет символическое значение».

"Конечно, это очень хороший статус, но для нас главный документ, ось и ориентир – это Соглашение об ассоциации, безвизовый режим, свободная торговля" , — пояснил свою позицию Гарибашвили.

Он вновь повторил, что Грузия опережает Украину и Молдову "по всем параметрам", добившись прогресса по соглашению о свободной торговле и соглашению об ассоциации.

"Я все еще очень надеюсь на присвоение статуса, сохраняю оптимизм, что в Европе будет принято разумное решение, которое также отвечает интересам Европы и нашим, а не в интересах России" , — заявил глава правительства.

Грузия и Молдова подали заявку на членство в ЕС 3 марта, вслед за Украиной.

В Грузии ожидание ответа ЕС проходит на фоне бурных дискуссий и упреков между властями и оппозицией.

На этой неделе крайне критическую резолюцию по Грузии принял Европарламент. В ней, в частности, говорится о политизированном правосудии и содержится призыв к введению санкций в отношении основателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили.