Кулеба созвонился с главами МИД Польши и Литвы: что обсудили

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел сегодня телефонные разговоры с главами МИД Польши и Литвы. Стороны обсудили ситуацию в Украине и поставки оружия, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Сегодня утром у меня был телефонный разговор с моим польским коллегой и другом Збигневом Рау для обсуждения следующих поставок тяжелого вооружения в Украину и седьмого пакета санкций ЕС в отношении РФ" , - отметил министр.

Также Кулеба поддержал польского министра как действующего главу ОБСЕ.

В разговоре с главой МИД Литвы Витаутасом Ландсбергисом Кулеба обсудил блокаду украинских морских портов, проблемы с экспортом и потребности в оружии.