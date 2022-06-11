ОВА: к побережью Одесской области снова вынесло российскую мину
К черноморскому побережью Одесской области снова вынесло вражескую мину, которую сорвало с якоря., сообщает Украинская правда.
Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
По словам Братчука, мина сдетонировала в 20 метрах от берега, очевидно, после столкновения с другим предметом.
"Какие еще нужны доказательства того, что в этом году в Черном море купаться опасно?! Берегите себя и своих родных", – отметил он.