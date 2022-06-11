ОВА: к побережью Одесской области снова вынесло российскую мину

ОВА: к побережью Одесской области снова вынесло российскую мину
Фото: Forțele Navale Române / Facebook

К черноморскому побережью Одесской области снова вынесло вражескую мину, которую сорвало с якоря.﻿, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По словам Братчука, мина сдетонировала в 20 метрах от берега, очевидно, после столкновения с другим предметом.

"Какие еще нужны доказательства того, что в этом году в Черном море купаться опасно?! Берегите себя и своих родных", – отметил он.

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