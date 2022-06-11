Фон дер Ляйен рассказала, когда Еврокомиссия примет решение по Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что переговоры, проведенные в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, позволят финализировать оценку заявки Украины на вступление в ЕС до конца следующей недели, сообщает Европейская правда.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве.

"Сегодняшние дискуссии позволят нам финализировать нашу оценку до конца следующей недели. Путь известен, это путь на основе заслуг. Это путь, где я высоко ценю чрезвычайную решительность украинцев в этом процессе" , - сказала глава Еврокомиссии.

Выступая перед прессой в Киеве, фон дер Ляен дала понять, что обсуждала с Владимиром Зеленским необходимость дальнейших шагов украинского правительства по укреплению верховенства права и борьбы с коррупцией.

"Нужно сделать больше. Поймите меня правильно. В Украине война. Так что ваш фокус и наша поддержка сосредоточены на преодолении этой ужасной войны. Но мы хотим смотреть вперед. И с реконструкцией мы хотим смотреть вперед относительно того, что нужно сделать дальше. Например, вы сделали немало для укрепления верховенства права, но до сих пор есть реформы, которые следует имплементировать, чтобы, например, преодолеть коррупцию" , - сказала фон дер Ляен.

Она похвалила Украину за то, что в прошлые годы были созданы антикоррупционные институты, но теперь, по ее словам, "нам нужны результаты".

"Мы обсудили все эти разные вопросы на нашей рабочей сессии" , - отметила фон дер Ляйен.

Она также сказала, что еще до вторжения России Украина была крепкой парламентской демократией, "а эта война стала огромным стресс-тестом".