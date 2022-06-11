У Зеленского призвали Данию поддержать Украину на пути в ЕС

В Офисе президента просят Данию поддержать кандидатство Украины в Евросоюз, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Иногда, если очень увлечься политическими напитками, можно увидеть, как с крыши соседнего дома... падает мальчик Исайя. Сегодня Украина, залитая кровью детей, пытается защитить ценности ЕС от "русского варварского мира" , - заявил он.

Подоляк призвал Данию не отталкивать Украину, а поддержать предоставление нашей стране статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Напомним, Дания заявила, что примет решение о кандидатстве Украины в ЕС только после заключения Европейской комиссии.

Ранее сообщалось, что Дания и Нидерланды не собираются поддерживать предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза на июньском саммите лидеров ЕС.