В столице Афганистана прогремел взрыв: не менее 4 человек погибли

В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв. В результате взрыва погибли люди, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Взрыв погремел ранним вечером, 11 июня. Бомба была заложена в микроавтобусе.

По информации полиции, в результате взрыва бомбы в микроавтобусе в Кабуле погибли меньшей мере четыре человека.

Также представитель городской полиции Халид Задран сообщил, что ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.