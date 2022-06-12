"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на 12 июня

"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационного поезда на воскресенье, 12 июня. Компания назначила на сегодня один дополнительный рейс, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск - Днепр - Львов.

В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому нужно проверять актуальную информацию на сайте компании.

Напомним, на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве "Укрзализныця" усилила мер безопасности. При входе появились металлоискатели. Кроме того, проверочный осмотр теперь напоминает процедуры в аэропорту.