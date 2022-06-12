Генштаб: ВСУ отбили наступления врага на Бахмутском направлении

Украинские защитники на Бахмутском направлении в нескольких населенных пунктах отразили вражеские наступления и за минувшие сутки уничтожили до 150 захватчиков и военную технику россиян, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаб ВСУ 12 июня.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. В приграничных районах республики Беларусь проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и развертыванию дополнительных средств радиоэлектронной борьбы.

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях, где продолжено действие повышенного уровня террористической угрозы. Противник продолжает огневое влияние минометов по позициям Сил обороны в приграничных районах. Кроме того, агрессор обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Рожковичи, Гремяч, Луговка и Поповка.

На Харьковском направлении обстановка существенных изменений не имела. Для сковывания действий сил обороны оказывает систематическое огневое влияние на позиции украинских подразделений. Кроме того, враг обстреливал гражданскую инфраструктуру вблизи Вернополья, Украинки, Петровки, Чепиля и Крестища. Нанес авиаудара в районе населенного пункта Мосьпаново.

На Славянском направлении противник совершал систематические артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Петровское, Новая Гусаровка, Курулька, Долина. Пытается закрепиться в населенном пункте Богородичное, боевые действия продолжаются.

На Лиманском направлении активных действий враг не вел. Увеличил интенсивность применения артиллерии, в частности, реактивных систем залпового огня, в районах населенных пунктов Шипиловка и Дроновка. Проводит перегруппировку войск.

На Северодонецком направлении оккупанты ведут штурмовые действия в городе Северодонецк, успеха не имеют. Продолжаются боевые действия в районе Тошковки.

На Бахмутском направлении противник обстреливал позиции ВСУ с минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Камышеваха, Горное, Николаевка, Белогоровка, Новолуганское. Вражеская армейская авиация нанесла авиаудар неподалеку от Покровского.

Украинские воины отбили наступление в районе населенного пункта Врубовка. Также противник пытался вести наступление в направлении населённого пункта Николаевка. Получил решительный отпор и отошел. Вражеский штурм в районе Васильевки украинские защитники тоже успешно отбили. Российские оккупанты понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий враг не вел. Коварно обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Желанне, Авдеевка, Карловка, Угледар и Орехов. На отдельных направлениях развертывает дополнительные подразделения.

На Южнобужском направлении противник вел оборону, обстреливал подразделения украинских войск из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Пытался вести контрбатарейную борьбу.

Российские оккупанты цинично обстреляли населенные пункты Твердомедово, Березнеговатое, Кобзарцы, Квитневое и Луч.

За прошедшие сутки потери противника составили десять танков, шестнадцать боевых бронированных машин, семь БПЛА, более десяти единиц автомобильной техники и 150 человек живой силы.