США отказались от тестов на COVID-19 для иностранцев

Администрация Байдена отменит требования к тестированию на COVID-19 для всех путешественников, прибывающих в Соединенные Штаты из-за границы, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Соответствующее решение принято Цкнтрами по контролю и профилактики заболеваний в США (CDC), "основываясь на научных данных".

"CDC проведет переоценку этого решения через 90 дней и продолжит оценивать его на постоянной основе" , - заявил чиновник CDC в комментарии изданию.

Отмечается, что решению поспособствовали авиакомпании и туристическая индустрия, которые настаивали на снятии ограничений. Они заявляли, что это ограничение препятствует авиапутешествиям в то время, когда пассажиры проявляют растущий интерес к полетам.

В то же время CDC отмечают, что вернуть требования к иностранцам, если ситуаци с коронавирусом ухудшится.