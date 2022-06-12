Генсек НАТО едет в Швецию и Финляндию на фоне споров с Турцией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отправится в Финляндию и Швецию для переговоров на фоне блокирования Турцией заявок этих стран на вступление, сообщает Европейская правда.

Согласно информации на сайте Альянса, 12 июня Столтенберг буде в Хельсинки и встретится с финским президентом Саули Ниинисте, после чего они проведут совместную пресс-конференцию.

Он также встретится с главой МИД Пеккой Хаависто и другими финскими чиновниками.

На следующий день, 13 июня, генсек НАТО проведете переговоры с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

Оба государства подали заявку на вступление в НАТО в мае. Все 30 стран-членов должны дать согласие на вступление страны в НАТО, но Турция угрожает наложить вето.