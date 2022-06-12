ОВА о ракетном ударе по Тернопольщине: есть раненые дети, погибших нет
В результате ракеты, которую россияне запустили по Чорткову в Тернопольской области вечером 11 июня, погибших нет, однако есть пострадавшие, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.
"К счастью жертв нет. Всю ночь оказывали помощь пострадавшим, в том числе дети. Сейчас работаем над ликвидацией разрушений и фиксацией поврежденного имущества гражданских граждан", – заявил он.
Труш обещает позже подробно рассказать о пострадавших и масштабах разрушений.
В Чорткове Тернопольской области произошли взрывы во время воздушной тревоги вечером 11 июня.