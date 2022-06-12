ОВА о ракетном ударе по Тернопольщине: есть раненые дети, погибших нет

В результате ракеты, которую россияне запустили по Чорткову в Тернопольской области вечером 11 июня, погибших нет, однако есть пострадавшие, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

"К счастью жертв нет. Всю ночь оказывали помощь пострадавшим, в том числе дети. Сейчас работаем над ликвидацией разрушений и фиксацией поврежденного имущества гражданских граждан" , – заявил он.

Труш обещает позже подробно рассказать о пострадавших и масштабах разрушений.

В Чорткове Тернопольской области произошли взрывы во время воздушной тревоги вечером 11 июня.