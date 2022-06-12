Резников: чиновник Генштаба применил оружие в спальном районе Киева

Министр обороны Алексей Резников приказал начать служебное расследование в отношении чиновника Генштаба, применившего оружие в спальном районе Киева, сообщает Украинская правда.

Об этом Резников заявил в Facebook.

"В пятницу в Киеве случился эпизод, на который мне хотелось немедленно отреагировать не только как министру и гражданину, много лет выступающему за легализацию и надлежащее упорядочение оборота оружия. А как отцу и дедушке…

Если в установленном порядке подтвердятся факты, что в результате действий должностного лица была угроза наступления тяжелых последствий, а именно риск для жизни и здоровья ребенка, будет сделано все для справедливого наказания. Когда человек на военной должности, имея погоны и одетый в форму, применяет свое оружие в спальном районе столицы – будет реакция" , – заявил Резников.

По словам Резникова, тот военный – чиновник Генштаба, руководитель одного из управлений. На время расследования отстранен.

Министр создал специальную комиссию во главе с заместителем Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком.

Резников не предоставил никакой дополнительной информации. Пока неизвестно, в чем именно заключался инцидент и когда он произошел.