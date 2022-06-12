Генштаб: РФ потеряла в Украине более 32,1 тыс. военных

Генштаб: РФ потеряла в Украине более 32,1 тыс. военных
Фото: Facebook

В ходе российского вторжения в Украину погибло более 32 100 военных армии РФ.

Об этом говорится﻿ в сообщении﻿ Генерального штаба ВСУ.

Общие потери противника за время войны с 24.02 по 12.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 32 150 (+100) человек ликвидировано;
  • танков – 1430 (+11);
  • боевых бронированных машин – 3484 (+18);
  • артиллерийских систем – 715 (+3);
  • РСЗО – 226 (+4);
  • средств ПВО – 97;
  • самолетов – 212;
  • вертолетов – 178;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2455 (+7);
  • кораблей / катеров – 13;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 582 (+3);
  • специальной техники – 54;
  • крылатых ракет – 125;

Наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях, отметили в Генштабе.

Данные уточняются.

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