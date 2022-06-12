Генштаб: РФ потеряла в Украине более 32,1 тыс. военных
В ходе российского вторжения в Украину погибло более 32 100 военных армии РФ.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Общие потери противника за время войны с 24.02 по 12.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 32 150 (+100) человек ликвидировано;
- танков – 1430 (+11);
- боевых бронированных машин – 3484 (+18);
- артиллерийских систем – 715 (+3);
- РСЗО – 226 (+4);
- средств ПВО – 97;
- самолетов – 212;
- вертолетов – 178;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2455 (+7);
- кораблей / катеров – 13;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 582 (+3);
- специальной техники – 54;
- крылатых ракет – 125;
Наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях, отметили в Генштабе.
Данные уточняются.