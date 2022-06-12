Генштаб: РФ потеряла в Украине более 32,1 тыс. военных

В ходе российского вторжения в Украину погибло более 32 100 военных армии РФ.

Об этом говорится﻿ в сообщении﻿ Генерального штаба ВСУ.

Общие потери противника за время войны с 24.02 по 12.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 32 150 (+100) человек ликвидировано;

танков – 1430 (+11);

боевых бронированных машин – 3484 (+18);

артиллерийских систем – 715 (+3);

РСЗО – 226 (+4);

средств ПВО – 97;

самолетов – 212;

вертолетов – 178;

автомобильной техники и автоцистерн – 2455 (+7);

кораблей / катеров – 13;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 582 (+3);

специальной техники – 54;

крылатых ракет – 125;

Наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях, отметили в Генштабе.

Данные уточняются.