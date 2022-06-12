ОВА: армия РФ разрушила второй мост между Северодонецком и Лисичанском
В Луганской области российская армия разрушила второй мост между Северодонецком и Лисичанском, мощно обстреливает третий, сообщает Новое время.
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Они хотят полностью отрезать Северодонецк от возможности либо вывозить людей, либо подвозить туда БК и усиление", – отметил он.
Глава ОВА спрогнозировал, что сегодня-завтра россияне будут бросать все резервы, чтобы захватить город.
"Может быть, и в других направлениях, чтобы перерезать его окончательно, контролировать трассу Лисичанск-Бахмут", — отметил Гайдай.
Он также добавил, что бои сейчас ведутся у завода Азот, территория завода обстреливается.