ОВА: армия РФ разрушила второй мост между Северодонецком и Лисичанском

В Луганской области российская армия разрушила второй мост между Северодонецком и Лисичанском, мощно обстреливает третий, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Они хотят полностью отрезать Северодонецк от возможности либо вывозить людей, либо подвозить туда БК и усиление" , – отметил он.

Глава ОВА спрогнозировал, что сегодня-завтра россияне будут бросать все резервы, чтобы захватить город.

"Может быть, и в других направлениях, чтобы перерезать его окончательно, контролировать трассу Лисичанск-Бахмут" , — отметил Гайдай.

Он также добавил, что бои сейчас ведутся у завода Азот, территория завода обстреливается.