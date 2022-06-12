Глава МИД Латвии "поздравил" с Днем России: желаю поражения
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс пожелал России в день национального праздника поражения в войне, сообщает Европейская правда.
Об этом он написал в Twitter.
Сегодня Россия отмечает День России, желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства", - написал министр.
Ранее Ринкевичс призвал не проникаться "эмоциональным благополучием" государств-агрессоров, потому что они этого "не оценят".