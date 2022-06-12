В РФ открыли бывшие рестораны McDonald's под новым брендом

В России открыли бывшие рестораны сети McDonald's, которые теперь будут называться "Вкусно и точка", сообщает Деловая столица.

Сообщается, что меню останется неизменным, но из названий уберут префикс "Мак". Также оттуда убрали МакФлури и БигМак из-за "прямых ассоциаций с брендом".

К концу июня обещают открыть около 200 ресторанов, а в ближайшие 5-6 лет увеличить количество ресторанов с 850 до тысячи.

Напомним, в мае McDonald's принял решение о полном выходе из России и продал свой бизнес.

Отметим, что в Украине рестораны McDonald's не откроются до конца войны.