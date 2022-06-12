Производитель немецких Marder заявил о готовности передать их Украине

Несколько боевых машин пехоты Marder от немецкого производителя Rheinmetall, которые были сняты с вооружения Бундесвером, в настоящее время прошли модернизацию, и могут быть доставлены в Украину немедленно, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Bild.

"Мы находимся в процессе ремонта 100 боевых машин пехоты Marder, первые машины уже готовы. Когда и куда они должны быть доставлены, решает федеральное правительство" , — сказал Паппергер.

Издание опубликовало фото пяти модернизированных Marder, стоимость каждой бронемашины составляет от 850 тысяч евро до 1 млн евро в зависимости от оборудования.

Также на складе Rheinmetall для модернизации находятся 88 танков Leopard 1 и других танков Leopard 2.

В связи с высоким спросом на военную технику Rheinmetall хочет увеличить мощности.

"Мы ожидаем значительного увеличения продаж до 20% в год и сейчас находимся в процессе увеличения наших мощностей. Мы можем по крайней мере утроить производство боеприпасов в течение следующих 12 месяцев, производство бронемашин может быть удвоено, потому что мы можем очень быстро восстановить большую часть инфраструктуры времен холодной войны" , — сказал Паппергер.

Напомним, в конце мая канцлер Олаф Шольц анонсировал во вторник обмен, в рамках которого Германия передает Греции 50 немецких бронетранспортеров Marder, а Греция быстро поставляет в Украину бронемашины советского производства.

Однако, по данным издания Bild, речь идет о немецких бронемашинах, на которые компания Rheinmetall подала заявку на экспорт в Украину в Федеральный совет безопасности еще 22 апреля.

Немецкая сторона не сообщала, когда будет завершен процесс передачи техники Греции.