Президент Германии раскритиковал экс-канцлера Шредера за связи с РФ

Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер дистанцировался от своего многолетнего коллеги по партии, экс-канцлера Гергарда Шредера из-за позиции последнего относительно России, сообщает Укринформ.

Об этом он заявил в интервью таблоиду Bild.

"Многие вещи, которые Герхард Шредер инициировал во время своего канцлерства, отодвигаются на второй план его поведением после завершения его пребывания в должности. Но это имеет не только личное измерение для него, но и последствия для всей Германии: преданность Герхарда Шредера российским энергетическим компаниям оставила много знаков сомнения в Европе, особенно у наших восточноевропейских соседей, а также в отношении нашей страны. Это было плохо", - заявил Штайнмайер.

Он отметил, что шел вместе с бывшим лидером Социал-демократической партии, членом которой также является 15 лет, но последние 17 лет двигается своим собственным политическим путем. Шредер вместо этого за это время "принял личные решения, которые разлучили" двух политиков. Президент даже впервые не поздравил в апреле экс-канцлера с днем ​​рождения.

Глава немецкого государства также отметил, что, учитывая деятельность Шредера, теперь в ФРГ наработан набор правил, четко определяющих, чего должны придерживаться те, кто хочет перейти в другую сферу деятельности после занятия высшей политической должности. А именно, если есть риск конфликта интересов, новая работа может быть запрещена, ведь "даже появление конфликта интересов или личной выгоды вредит репутации политика".