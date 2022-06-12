Президент Еврокомиссии: ЕС стоит на пороге исторического решения по Украине

Европейский Союз стоит на пороге "исторического решения" в преддверии саммита 23-24 июня, где будет рассматриваться вопрос предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, сообщает Украинская правда.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Надеюсь, что через 20 лет, вспоминая об этих событиях, мы сможем сказать, что поступили правильно" , - сказала фон дер Ляйен, возвращаясь в Польшу после визита в Киев.

По ее словам, вызовом будет выйти из саммита ЕС с единой позицией, "отражающей масштабы этого исторического решения".

Она подчеркнула, что Украина многого достигла за последние годы, но многое еще предстоит сделать.