Президент Еврокомиссии: ЕС стоит на пороге исторического решения по Украине
Европейский Союз стоит на пороге "исторического решения" в преддверии саммита 23-24 июня, где будет рассматриваться вопрос предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, сообщает Украинская правда.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Надеюсь, что через 20 лет, вспоминая об этих событиях, мы сможем сказать, что поступили правильно", - сказала фон дер Ляйен, возвращаясь в Польшу после визита в Киев.
По ее словам, вызовом будет выйти из саммита ЕС с единой позицией, "отражающей масштабы этого исторического решения".
Она подчеркнула, что Украина многого достигла за последние годы, но многое еще предстоит сделать.
"Наша рекомендация будет внимательно отражать это", - добавила президент ЕК.