Ким Чен Ын выразил "полную поддержку" России

Лидер КНДР Ким Чен Ын на фоне российской агрессии в Украине выразил «полную поддержку и одобрение» РФ в поздравительном послании по случаю Дня России, сообщает Укринформ.

"(Российский народ) достиг больших успехов в осуществлении справедливого дела защиты достоинства и безопасности своей страны… преодолевая всевозможные трудности и проблемы… Корейский народ выражает ему полную поддержку и одобрение" , - сказал Ким Чен Ын.

При этом прямо, как сообщали некоторые медиа, поддержку так называемой "специальной военной операции" кремля глава КНДР не оглашал, ограничившись более дипломатичными формулировками.