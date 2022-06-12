Ким Чен Ын выразил "полную поддержку" России

Ким Чен Ын выразил "полную поддержку" России
Фото: kremlin.ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын на фоне российской агрессии в Украине выразил «полную поддержку и одобрение» РФ в поздравительном послании по случаю Дня России, сообщает Укринформ.

"(Российский народ) достиг больших успехов в осуществлении справедливого дела защиты достоинства и безопасности своей страны… преодолевая всевозможные трудности и проблемы… Корейский народ выражает ему полную поддержку и одобрение", - сказал Ким Чен Ын.

При этом прямо, как сообщали некоторые медиа, поддержку так называемой "специальной военной операции" кремля глава КНДР не оглашал, ограничившись более дипломатичными формулировками.

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