Британская разведка: РФ готовится задействовать в Украине резервные батальоны

Россия стремиться к созданию большего количества боевых подразделений для развертывания в Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

"В последние недели, вероятно, началась подготовка к развертыванию третьего батальона в некоторых боевых порядков. Большинство бригад обычно задействуют в операциях не более двух из трех батальонов одновременно" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что третьи батальоны в бригадах зачастую укомплектованы не полностью — России, скорее всего, придется полагаться на новобранцев или мобилизованных резервистов для переброски этих подразделений в Украину.

"Одновременное развертывание всех трех их батальонов, вероятно, уменьшит долгосрочную способность формирований восстанавливать боевую мощь после операций" , - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Россия использует свое превосходство в соотношении сил и артиллерии, чтобы постепенно захватить территорию в Северодонецке и вокруг него.