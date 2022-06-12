В Москве перед зданием Минобороны вывесили антивоенный баннер
В день России в Москве перед Министерством обороны вывесили антивоенный баннер — триколор с надписью "Сегодня не мой день", сообщает Новое время.
Отмечено, что анонимные московские художники распространили заявление, в котором отметили, что акция приурочена ко дню России.
"Победоносные сводки гостелеканалов, инфографики опросов с поправкой на "военное время" и результаты референдумов под дулом автомата неизбежно создают лишь наспех скроенную триколоровую иллюзию нового русского мира, в котором каждый из нас его проводник. Это ошибочная оптика. Сегодня просто не наш день. Наш день независимости, который мы безусловно достаточно скоро отметим — станет днем независимости от имперских амбиций", — говорится в заявлении художников.