Китай утверждает, что не помогал России оружием в войне против Украины
Пекин не помогал России оружием в войне против Украины. А китайско-российские отношения являются "партнерством, а не союзом", пишет Евгений Прокопенко, РБК-Украина.
Об этом на ежегодной конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре заявил китайский министр обороны Вэй Фенхе.
"Позвольте прояснить относительно Украины: Китай никогда не оказывал России материальной поддержки", - сказал Вэй, отвечая на вопрос об усилении связей Китая и РФ.
По словам министра, китайско-российские отношения являются "партнерством, а не союзом".
"Оно не направлено против какой - либо третьей страны", - сказал Вэй, добавив в то же время, что отношения и сотрудничество между КНР и РФ будут расти.
Вэй Фенхе также повторил традиционную для Пекина позицию о том, что Соединенные Штаты виновны в эскалации конфликта, предоставляя Украине оружие и поддержку и организуя международные санкции против России.
Напомним, на днях министр обороны Китая Вэй Фенхе во время встречи с американским коллегой Ллойдом Остином заявил, что Пекин без колебаний начнет войну если Тайвань объявит независимость.
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