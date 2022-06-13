Урожай-2022: что Украина будет делать с лишним зерном из-за блокады портов

Если Украине не удастся разблокировать экспорт зерна, мощностей для хранения нового урожая может не хватить. Часть продукции может быть потеряна, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Елизавета Малышко, ведущий эксперт компании "УкрАгроКонсалт".

"На начало июля у нас будет где-то 20 млн тонн остатков зерна. Сейчас перспективы урожая довольно неплохие. Мы соберем где - то 55 млн тонн зерна, если ситуация останется такая, как сейчас" , - сказала она.

По ее словам, ситуация постоянно меняется, поэтому прогнозы лучше делать, исходя из текущих обстоятельств.

Малышко сообщила, что на сегодняшний момент максимальные объемы аграрного экспорта - 1,7 млн тонн в месяц, это то, что Украина может вывозить, включая масло, шроты, зерно.

"То есть мы выходим на 1 июля с 20 млн тонн остатков, 55 млн тонн нового урожая, всего 75 млн тонн. Это зерно будет поступать постепенно с интервалом 2 месяца. Внутреннее потребление у нас 1,5 млн тонн в месяц. То есть до тех пор, пока придет позднее зерно, мы съедим где-то 3 млн тонн и 3 млн тонн отправим на экспорт" , - сказала она.

Малышко отметила, что в достаточно короткие сроки примерно 69 млн тонн зерна нужно будет где-то разместить. В то же время для стационарного хранения в Украине есть мощности на 47 млн тонн на сертифицированных элеваторах. Кроме того, 15-17 млн тонн, максимум 20 млн тонн можно хранить на поле в рукавах.

"То есть мы выходим где-то на грани. Но это только зерно. А есть еще масличные культуры, которых будет еще 15-17 млн тонн и которые также нужно где-то хранить. Плюс нужны емкости для продуктов переработки" , - сказала она, отметив, что таким образом около 20 млн тонн фермеры будут вынужденно хранить во временных условиях.

Эксперт отметила, что модульные системы для хранения существуют, но их можно будет построить максимум на 6 млн тонн.

"Но, к сожалению, чтобы сохранить этот урожай полностью, этого будет недостаточно" , - сказала Малышко.

Она считает, что намерено зерно вряд ли будут уничтожать, но оно просто может пропасть из-за плохих условий хранения на полях.

"Если это зерно будет храниться в испорченных рукавах, потери могут быть" , - сообщила эксперт.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ, что позволит Украине увеличить объемы для хранения на 10-15 млн тонн.

Напомним, Украина в этом году из-за войны потеряет четверть уборочных площадей зерновых. Урожай сократится примерно на треть - до 55 млн тонн.

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