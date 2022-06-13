Британская разведка назвала ключевое препятствие войск РФ на Донбассе

По данным Минобороны Великобритании, в минувшие выходные бой вокруг Северодонецка продолжал бушевать. В ближайшие месяцы форсирование рек, вероятно, станет одним из наиболее важных определяющих факторов в ходе войны, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в сообщении, ключевой 90-километровый центральный участок российской линии фронта на Донбассе лежит к западу от реки Северский Донец.

"Для достижения успеха на нынешнем оперативном этапе наступления на Донбассе России придется либо проводить амбициозные фланговые действия, либо проводить штурмовые форсирования рек" , - считают в британской разведке.

Ранее Минобороны Британии сообщало, что Россия стремится создать новые подразделения для усиления наступления в Украине. Оккупанты, вероятно, будут привлекать мобилизованных резервистов и новобранцев.