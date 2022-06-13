ОВА: оккупанты ударили из "Ураганов" по Днепропетровской области

Российские войска в ночь на 13 июня из "Ураганов" ударили по жилым кварталам Зеленодольской общины в Днепропетровской области. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"В Зеленодольске попали по центру города. Предварительно, один человек погиб, пятеро - ранены" , - сообщил он.

Отмечается, что в Великой Костромке обошлось без пострадавших. Село частично без света.

В Зеленодольске и Великой Костромке повреждены и разрушены дома. Территории обстрелов засеяны кассетными боеприпасами, добавил Резниченко.