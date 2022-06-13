Офис генпрокурора: 288 детей погибли с начала полномасштабного вторжения
По данным Офиса генпрокурора, с начала полномасштабноговторжения России в Украине погибли 288 детей, 527 получили ранения, сообщает Новое время.
В ведомстве подчеркнули, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Там также рассказали о последних случаях гибели и ранений детей от рук оккупантов.
Так, 12 июня в результате вражеского артиллерийского обстрела Лисичанска Луганской области погиб 6-летний мальчик.
11 июня из-за обстрела Чорткова Тернопольской области получила ранение 12-летняя девочка.
В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно, что 20 марта в результате обстрела Мариуполя Донецкой области получил травмы 8-летний мальчик.
Также стало известно о ранениях в результате обстрелов еще 17 детей в Харьковской области.