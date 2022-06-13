МАГАТЭ: Связь с ЗАЭС восстановлена, но визит необходим

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал восстановление после двухнедельного перерыва удаленной передачи жизненно важных данных о гарантиях с оккупированной ЗАЭС важным и положительным шагом, но быстрый визит специалистов МАГАТЭ на станцию ​, по его мнению, все равно необходим, сообщает Экономическая правда.

"Гендиректор отметил восстановление передачи данных как важный и положительный шаг. Вместе с тем он подчеркнул, что инспекторы МАГАТЭ должны как можно скорее отправиться на объект для проведения основных мер по проверке ядерных материалов, которые невозможно осуществить дистанционно" , - говорится в заявлении организации.

По словам Гросси, изображения, записанные камерами наблюдения МАГАТЭ в период прекращения передачи данных, сейчас загружаются для просмотра инспекторами агентства, чтобы подтвердить, что преемственность данных не была потеряна.

В МАГАТЭ настаивают, что интервал проведения инвентаризационных проверок на АЭС не может превышать установленную продолжительность. Это особенно критично на двух блоках ЗАЭС.

"Если я не смогу направить инспекторов для проведения необходимой верификации на ЗАЭС, выполнение мер в Украине будет скомпрометировано" , - резюмировал Гросси.

Ранее сообщалось, что в Международном агентстве атомной энергетики планируют визит в Запорожскую АЭС, но в Энергоатоме говорят, что это заявление является попыткой попасть на объект, чтобы легитимизировать там пребывание оккупантов.