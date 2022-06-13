ОВА: оккупанты преобладают в артиллерии в Северодонецке

Российские войска оттеснили украинских военных за счет значительного преимущества в артиллерии в Северодонецке. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"По ситуации в Северодонецке: противник продолжает штурмовать город, несколько оттеснил украинских военных за счет значительного преимущества в артиллерии. Впрочем, боевые действия за населенный пункт продолжаются" , - сообщил он.

Отмечается, что в Северодонецке в результате вражеских обстрелов повреждены очистные сооружения, трижды обстреляна территория "Азота", где еще остаются люди в бомбоубежищах.

Ночью в Лисичанске сгорел торговый комплекс, также повреждены четыре дома, постройки местной шахты.