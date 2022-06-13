В Польшу прибыл новый посол Украины: что о нем известно

Новый посол Украины в Польше Василий Зварич прибыл в Варшаву и начинает свою дипломатическую миссию, сообщает Деловая столица.

Посол разместил фотографию со своей семьей – женой и тремя детьми.

"Привет из Польши! Мы прибыли полны решимости работать 24/7 для укрепления украинско-польской дружбы! Вместе с Польшей мы сильнее и вместе мы обязательно победим! Спасибо за солидарность и поддержку Украины" , — написал Василий Зварич.

Василий Зварыч с семьей

На этой должности он заменил Андрея Дещицу, который был послом Украины в Польше с октября 2014 года.

Ранее Зварич был директором Второго территориального департамента и заместителем директора Департамента информационной политики Министерства иностранных дел. Также работал на дипломатических должностях в посольствах Украины в Польше (дважды), Турции и США.