В Польшу прибыл новый посол Украины: что о нем известно
Новый посол Украины в Польше Василий Зварич прибыл в Варшаву и начинает свою дипломатическую миссию, сообщает Деловая столица.
Посол разместил фотографию со своей семьей – женой и тремя детьми.
"Привет из Польши! Мы прибыли полны решимости работать 24/7 для укрепления украинско-польской дружбы! Вместе с Польшей мы сильнее и вместе мы обязательно победим! Спасибо за солидарность и поддержку Украины", — написал Василий Зварич.
На этой должности он заменил Андрея Дещицу, который был послом Украины в Польше с октября 2014 года.
Ранее Зварич был директором Второго территориального департамента и заместителем директора Департамента информационной политики Министерства иностранных дел. Также работал на дипломатических должностях в посольствах Украины в Польше (дважды), Турции и США.