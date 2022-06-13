В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 13 июня ориентировочно составили:
- личного состава – около 32 300 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1432 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3492 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 718 (+3) ед,
- РСЗО - 226 (+0) ед,
- средств ПВО – 97 (+0) ед,
- самолетов – 213 (+1) ед,
- вертолетов – 178 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 (+3),
- крылатых ракет – 125 (+0),
- кораблей /катеров - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2460 (+5) ед,
- специальной техники – 54 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Данные уточняются.