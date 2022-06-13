Андрющенко: "власти" Мариуполя планируют снести все разрушенные дома

В Мариуполе планируется снести все разрушенное жилье до первого сентября, однако восстановление поврежденных домов не запланировано. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Строительство первого общежития "живого щита" закончится не раньше середины июля на 2 тыс. человек. Все остальные - выживайте, как хотите" , - добавил он.

Отмечается, что мариупольцам не предусмотрены компенсации за разрушенное жилье, только частичная помощь стройматериалами.

Кроме того, оккупационные власти официально предупредили, что с первого июля гуманитарную помощь будут оказывать только фактически нетрудоспособным.