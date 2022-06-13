Как российская агрессия ударила по украинской металлургии

Как российская агрессия ударила по украинской металлургии
Фото: Рixabay

По данным объединения Укрметаллургпром, украинские металлургические предприятия в январе-мае 2022 года сократили производство общего проката на 52,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает Новое время.

Так, за первые пять месяцев 2022 года:

— выплавка чугуна составила 4,15 млн т (46,7% относительно января-мая 2021 года);

— выплавка стали составила 4,24 млн т (47,2%);

— производство проката составило 3,79 млн т (47,3%).

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Ранее сообщалось, что из-за российской агрессии Украина откатилась на 36-е место в рейтинге мировых производителей стали, хотя по итогам 2021 года занимала 14-ю позицию.

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