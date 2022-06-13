В ОП назвали задачи "минимум" и "максимум" в войне с Россией
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, какие цели стоят у Украины в нынешней войне с РФ, сообщает Zerkalo.
По его словам, президент Владимир Зеленский предложил программу минимум: российские войска отходят к позициям, которые они занимали 23 февраля. После этого может начаться мирный переговорный процесс.
"Задача максимум: территориальная целостность в международно признанных границах Украины, проигрыш России и ее трансформация. Иначе она будет все время находиться в пропагандистском угаре, реваншистских настроениях и постоянно стремится возобновить войну с новой интенсивностью", - говорит Подоляк.
По словам Подоляка, война будет продолжаться столько, сколько Украине потребуется на доказательство необходимости ухода РФ с наших территорий.
"Это очень сложно и трудно, потому что каждый день доказательства требует жизней крутых ребят. Человек - очень сложная конструкция. Он вкладывает в себя, развивается, учится, открыт, конкурентен. Эти люди создают добавленную стоимость для государства. Наши люди такие. Но они гибнут. Это значит, что мы теряем то, что для Украины крайне важно. Это наш золотой актив. Я бы хотел найти механизм, который уменьшит нашу цену. Мне все равно, сколько платит РФ. Для нас это высокая цена. Но тем не менее, мы будем воевать, пока Россия не проиграет", - заверил он.