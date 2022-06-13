В ОП назвали задачи "минимум" и "максимум" в войне с Россией

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, какие цели стоят у Украины в нынешней войне с РФ, сообщает Zerkalo.

По его словам, президент Владимир Зеленский предложил программу минимум: российские войска отходят к позициям, которые они занимали 23 февраля. После этого может начаться мирный переговорный процесс.

"Задача максимум: территориальная целостность в международно признанных границах Украины, проигрыш России и ее трансформация. Иначе она будет все время находиться в пропагандистском угаре, реваншистских настроениях и постоянно стремится возобновить войну с новой интенсивностью" , - говорит Подоляк.

По словам Подоляка, война будет продолжаться столько, сколько Украине потребуется на доказательство необходимости ухода РФ с наших территорий.