Стоимость Bitcoin упала ниже 25 тысяч долларов

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин торгуется на самом низком уровне за 18 месяцев – влияние данных о рекордном росте инфляции в США продолжало отражаться на рисковых активах.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Другие криптовалюты также упали в цене, поскольку распродажа продолжается.

Индекс MVIS CryptoCompare Digital Assets 100, оценивающий 100 популярнейших токенов, упал на 9,7%.

Эксперты объясняют падение рекордными показателями инфляции и последними решениями ФРС поднять ставку.

По данным издания, к утру понедельника биткоин упал до 24 888 долларов - минимума за 18 месяцев.

По данным портала Курс Украины по состоянию на 12:19 по Киеву биткоин торгуется по 24 451 долл, Ethereum по состоянию на 12:16 – 1 241 долл.