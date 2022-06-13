Киевская городская прокуратура сообщила об аресте и передаче АРМА 645 вагонов, принадлежащих семье экс-министра обороны Украины времен беглого президента Виктора Януковича, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"В ходе ﻿﻿ расследования уголовного произ﻿водства арестовано 645 железнодорожных вагонов стоимостью около 650 млн грн, принадлежащих предприятиям семьи экс-чиновника, объявленного в розыск за государственную измену. В настоящее время арестованное имущество передано в управление АРМА" , - говорится в сообщении .

По данным следствия, на территории Украины работает ряд предприятий, конечным бенефициарным владельцем которых является семья бывшего министра обороны Украины (2012-2014 г.г.).

"Данные предприятия занимаются поставками и реализацией товаров на тер ﻿ ритории РФ, а также производят оборудование для оборонно-промышленного комплекса государства-агрессора" , - добавляют в прокуратуре .

Кроме того, по ходатайству прокуратуры наложен арест на другое имущество этой финансово-промышленной группы предприятий и их владельцев. В частности, арестованы: