Подоляк сказал, что нужно Украине для "паритета" с РФ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил﻿, что Украине нужны тысяча гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня, полтысячи танков, две тысячи единиц бронетехники и тысяча дронов.

"Буду прямолинеен. Чтобы закончить войну и выбросить Россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия: 1000 гаубиц калибра 155 мм; 300 РСЗО; 500 танков; 2000 единиц бронетехники; 1000 дронов" , – написал Подоляк в Twitter.

По его словам, Киев ожидает решения 15 июня на встрече Контактной группы министров обороны в Брюсселе.