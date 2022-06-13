Подоляк сказал, что нужно Украине для "паритета" с РФ
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Украине нужны тысяча гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня, полтысячи танков, две тысячи единиц бронетехники и тысяча дронов.
"Буду прямолинеен. Чтобы закончить войну и выбросить Россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия: 1000 гаубиц калибра 155 мм; 300 РСЗО; 500 танков; 2000 единиц бронетехники; 1000 дронов", – написал Подоляк в Twitter.
По его словам, Киев ожидает решения 15 июня на встрече Контактной группы министров обороны в Брюсселе.