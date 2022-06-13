Гайдай: войска РФ контролируют 70% Северодонецка

Российские оккупанты контролируют 70% Северодонецка. Сейчас ожесточенные бои продолжаются за каждый дом. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сообщает УНН.

“В районе завода, и на окраинах города наши войска сделали достаточно хорошие укрепления. Они четко держат наши позиции, периодически делают контрнаступление. На сегодняшний момент, к сожалению, Россия контролирует более 70%, но все равно, не весь город. Ожесточенные бои проходят просто за каждый дом. Уже не просто за улицу, а за каждый дом” , – заявил Гайдай. ﻿

По его словам, эвакуация из города пока невозможна для мирного населения. Эвакуировать могут только военные в минимальном количестве. Подвоз гуманитарного груза в Северодонецк невозможен, все простреливается.

Гайдай также заявил, что в бомбоубежищах завода “Азот” находится 500 человек и 40 детей. Увезти людей сейчас невозможно.

Он отметил, что укрепления на “Азоте” гораздо слабее, чем на “Азовстали” в Мариуполе. Поэтому необходим зеленый коридор для эвакуации людей.

“Там так и продолжают оставаться до 500 человек, и около 40 детей. Обстрелы очень сильно увеличиваются, и все большим калибром обстреливают. Мы пытаемся договориться, чтобы сделали гуманитарный коридор. Пока безуспешно, но тем не менее, будем надеяться, что нам это удастся сделать” , – добавил он.

Относительно ситуации по направлениям, Гайдай отмечает, что оккупанты уже не первый месяц планируют перерезать трассу Лисичанск-Бахмут, но успехов не добились.

На сегодняшний день трассы под контролем украинских войск, но Россия продолжает их обстреливать.