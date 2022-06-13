СБУ: На Харьковщине задержан агент ФСБ

Служба безопасности Украины опубликовала видео с задержаниемв Харьковской области агента ФСБ, который передавал противнику сведения о ВСУ, сообщает Новое время.

Злоумышленник контактировал со своими кураторами через интернет, передавая координаты блокпостов и военных укреплений.

Оперативники СБУ задержали пособника оккупантов, во время выполнения им очередного задания российской спецслужбы.

Согласно ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины, ему грозит до 12 лет лишения свободы.



