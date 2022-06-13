Спикер ОВА: мэр Святогорска перешел на сторону оккупантов
Мэр Святогорска Донецкой области Владимир Бандура перешел на сторону оккупантов. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Украинский мэр Святогорска Владимир Бандура перешел на сторону "ДНР". Пушилин провел с ним встречу и назначил "главой администрации" Святогорска", - говорится в сообщении.
Напомним, ГБР открыли уголовное производство по факту государственной измены мэра Святогорска Владимира Бандуры.
Он на камеру обвинил украинских военных в якобы совершённом ими поджоге скита Святогорской лавры, а также допускал другие высказывания, дискредитирующие ВСУ и украинские власти.