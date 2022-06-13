НБР: в Одесской области разоблачили схему для незаконного выезда мужчин за границу

Правоохранители разоблачили очередную схему для незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. В рамках расследования задержали гражданина Молдовы.﻿ Об этом, со ссылкой на Национальное бюро расследований, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Отмечается, что организаторы схемы предлагали вывезти военнообязанных в Молдову якобы по документам ООН на автомобиле с дипломатическими номерами. За это аферисты требовали 3 тысячи долларов.

Фактически мужчин вывозили по поддельным паспортам граждан Молдовы автомобилем с молдавской регистрацией.

Во время очередного выезда на пограничном участке трассы "Одесса-Рени" было задержано авто злоумышленников. В салоне был украинец призывного возраста и граждан Молдовы.

По данному факту было открыто уголовное дело. Уже 10 июня иностранцу сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ.