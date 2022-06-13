В Берлине не называют дату визита Шольца в Киев

В Берлине пока не называют дату возможного визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев. Соответствующую информацию о такой поездке прокомментировал заместитель официального представителя федерального правительства Вольфганг Бюхнер, сообщает Укринформ.

"Вы все знаете о сообщениях о планах визита федерального канцлера... Прошу вашего понимания, но я не могу сообщить ничего нового в этом вопросе" , - сказал он.

"Мы твердо стоим на стороне Украины" , - заверил при этом Бюхнер.

Он добавил, что канцлер ФРГ находится в постоянном контакте с украинским лидером, а также напомнил, что Украину посетило уже несколько немецких политиков и министров.

Он также отметил, что официальный Берлин находится в постоянном контакте с партнерами по ЕС и НАТО по всем вопросам, касающимся войны в Украине.

Как сообщалось, СМИ писали о планах Шольца посетить Киев еще в этом месяце, до саммита G7, в которой председательствует сейчас Германия. Позже даже называлась дата – 16 июня. Источники утверждают, что вместе с Шольцом приедут президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги.