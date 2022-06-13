Еврооблигации Украины дешевеют третью неделю подряд

Котировки украинских еврооблигаций дешевеют уже третью неделю подряд, за минувшую неделю они снизились еще в среднем на 4,5%, сообщает Экономическая правда.

Меньше всего снизились в цене самые "короткие" бумаги с погашением в сентябре этого года – на 0,4% – до 69,6% от номинала, однако из-за близости срока погашения ставка по ним выросла до 190,3% годовых против 171% годовых неделей ранее.

Котировки бумаг с погашением в 2023-2025 годах упали за неделю на 2,7-3,6%, в 2025-2029 годах – на 4,4-6,9%, а самых "длинных", с погашением в 2032-2033 годах – на 3,5-4,4 п.п.

В частности, на конец минувшей недели еврооблигации с погашением в сентябре 2023 года котировались по ставке 97,7% годовых, в сентябре 2024-го – 64,2% годовых, в 2025-м – 49,5%, в 2026 году – 39,6%.

Ставки по бумагам с погашением в 2027-2029 годах выросли до 34,7-29,6%, а самых "длинных" с погашением в 2032-2033 годах – до 25,5-25%.

Облигации в евро с погашением в 2026 году котировались с доходностью 44,7%, в 2030 году – 23,9%, что соответственно на 2,6 п.п. и 1,1 п.п. выше показателей на конец прошлой недели.

Цена ВВП-варрантов, которая в середине позапрошлой недели подтянулась поближе к максимуму с начала войны – 38,8% от номинала (по сравнению с 60% перед войной), минувшую неделю завершила на отметке около 36,3% номинала.