Кабмин запретил экспорт угля, мазута и газа украинской добычи

Кабинет министров внес изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2022 год. Экспорт угля, мазута и газа украинской добычи подлежит лицензированию, но на него установлены нулевые квоты, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Согласно постановлению правительства, нулевые квоты установлены на:

топливо жидкое (мазут)

уголь каменный, антрацит; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля (кроме коксующегося угля)

газ природный украинского происхождения.

Ранее Кабинет министров создал штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022/23 годов - самому сложному в истории Украины.