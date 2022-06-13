ОВА: На Черниговщине объявлена эвакуацию нескольких населенных пунктов
После ракетных ударов российских оккупантов по Прилукам в близлежащих населенных пунктах объявили эвакуацию, сообщает Новое время.
Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА Сергей Болдырев.
По его словам, эвакуация объявлена в селах Заезд, Петровское, Тихое и Сухоставец Прилукского района.
"Причина — из-за ракетных ударов есть угроза распространения пожара", — сказал он.
Днем 13 июня российски оккупанты нанесли ракетные удары по Прилукам. Зафиксировали прилеты трех ракет.