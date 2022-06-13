Моравецкий предостерег Россию: 40 млн поляков готовы защищать страну с оружием

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег Россию от нападения, заявив, что граждане страны готовы защищаться с оружием, сообщает Европейская правда.

Об этом Моравецкий сказал во время визита в Силезию, пишет Wprost.

"Если Россия когда-нибудь думала о нападении на Польшу, Кремль должен знать, что в Польше 40 миллионов поляков готовы стать с оружием в руках, чтобы защитить свою родину" , - сказал польский премьер-министр.

Он добавил, что Польша много веков была в плену России и "не хочет назад этого рабства".

"Мы отвергаем их колониализм, их империализм. Мы в свободной стране, и мы будем бороться за свою свободу" , - сказал он.

Моравецкий отметил, что одним из элементов "обширной программы строительства и укрепления обороны есть усиление мощи польской армии - усиление ее численности и вооружения".

С началом российской захватнической войны против Украины Россия неоднократно угрожала Польше.

На днях в МИД РФ заявили, что Россия должна будет "нейтрализовать потенциальные угрозы" своей безопасности в случае увеличения войск НАТО в Польше.