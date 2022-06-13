На стороне Украины воюют представители 55 стран мира

Спикер Интернационального легиона Дамьен Магру заявил, что против армии РФ на территории Украины сражаются представители 55 стран, сообщает Украинская правда.

"У нас есть представители стран со всех концов мира, всех континентов, даже так далеко, как Бразилия, Южная Корея, Австралия".

По словам Магру, среди представителей Интернационального легиона больше всего граждан США и Великобритании, за ними по количеству следуют граждане Польши и Канады, представители стран Балтии и северных стран, включая Финляндию.

Магру подчеркнул, что Интернациональный легион находится в составе Вооруженных сил Украины, поэтому финансируется украинской армией.

Он уточнил, что все легионеры получают такую же зарплату, как и любые другие военнослужащие украинских Вооруженных сил, и потому не могут считаться наемниками.

Он пояснил, что согласно международному праву, первоочередной мотивацией наемников является финансирование и они должны получать больше денег, чем военные армии, за которую они борются.