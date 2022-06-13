ОВА: в Запорожской области сокращается комендантский час

С 14 июня 2022 года в Запорожской области сокращается действие комендантского часа, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram начальника Запорожской областной военной администрации Александра Старуха.

"Подписал приказ об изменении продолжительности комендантского часа. С сегодняшнего дня она будет начинаться в 23:00 и будет продолжаться до 05:00 утра" , - отметил он.

Он также поручил городским властям Запорожья обеспечить благоприятные условий для работы бизнеса, а также беспрепятственной работы общественного транспорта в вечернее время.

Отметим, до этого комендантский час в регионе начинался в 22:00.

Напомним, на прошлой неделе Запорожская область вводила затяжной комендантский час в оккупированных районах.