Минобороны: в Черном море находятся шесть кораблей РФ с суммарным залпом 36 ракет

В Черном море находятся шесть российских кораблей с возможным суммарным ракетным залпом до 36 ракет, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ".

"Отмечу, что в готовности к возможному применению ракетного вооружения в акватории Черного моря на сегодняшний день находятся шесть кораблей, которые несут крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр". Их возможный суммарный ракетный залп составляет до 36 ракет".

Мотузяник отметил, что российские военные корабли в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий. Ведут разведку и пытаются оказывать огневую поддержку своим войскам на Приморском направлении.

Агрессор также продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-восточной части Черного моря.