Еврокомиссия будет рекомендовать статус кандидата для Украины и Молдовы с условиями – журналист
Еврокомиссия, вероятно, будет рекомендовать предоставить статус кандидата на членство в ЕС Украине и Молдове с условиями; по Грузии остаются вопросы, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщил европейский редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
"Сегодня Европейская комиссия провела ориентационные дебаты по заявке на членство Украины, Молдовы и Грузии. Похоже, будет статус кандидата с условиями для Украины и Молдовы, но все равно остаются вопросы по Грузии. Решение будет принято в пятницу и страны-члены вынесут окончательный вердикт на следующей неделе", – написал он в Twitter.
Напомним, 11 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела переговоры в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и заявила, что они позволят финализировать оценку заявки Украины на вступление в ЕС до конца следующей недели.
Ранее источники "ЕП" сообщали, что цель визита фон дер Ляйен – объяснить лично президенту Зеленскому положение вещей и подсказать, как Киев может предотвратить негативное решение саммита ЕС.
По данным источников, в ЕС подготовили "положительное" и "отрицательное" решения относительно статуса кандидата для Украины.